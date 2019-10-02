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2 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Bağdat'taki protestolar devam ediyor

02 Ekim 2019, Çarşamba 16:25
Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde başlayan gösteriler ikinci gününde devam ediyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde, ikinci gününde devam eden gösterilerde güvenlik güçleri ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

 

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'ın güneyinde yer alan Zafaraniye bölgesinde toplanan göstericiler "yolsuzluk ve işsizliğe çözüm bulamadığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik" nedeniyle hükümeti protesto etti. Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı belirtildi.

Bağdat'ın kuzeyindeki Eş-Şaab ile doğusundaki Belediyat bölgelerinde de göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Buradaki bazı göstericiler, araba tekerlekleri yakarak yolları trafiğe kapattı.

Yaşananlarla ilgili sosyal medyada da birçok görsel paylaşıldı.

Korunaklı Yeşil Bölge'de üst düzey önlemler alınıyor

Irak güçleri ise hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye giden tüm yolları trafiğe kapatarak, üst düzey önlemler almayı sürdürüyor.



Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, dün hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Benzer protestolar ülkenin güneyindeki Basra, Meysan, Zikar, Divaniye ve Kerbela'da da düzenlenmişti.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat ve birçok vilayette gerçekleşen gösteriler hakkında acil inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

Başbakan Adil Abdulmehdi, sükunet çağrısında bulunarak, Irak ve halkına karşı fırsat kollayanlara imkan verilmemesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Twitter'dan yaptığı açıklamada, barışçıl gösterinin anayasal garanti altında olduğunu, Iraklı gençlerin iyileştirme ve istihdam beklentisi içinde olduklarını belirterek "Bu meşru istekleri yerine getirmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya üzerinden örgütlendiler

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sen de çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarını şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi.

Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmayacaklarını duyurmuştu.

AA

Etiketler: bağdat, protesto
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