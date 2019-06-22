Barzani: Irak ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacak

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, başkan seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye'de, Irak ve Türkiye ilişkileri bağlamında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

IKBY Başkanı Barzani, 10 Haziran'da bölgesel başkan seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasının önemini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye çok zor şartlarda bizlere yardım etti. Türkiye ve Kürdistan bölgesi arasında çok iyi kazanımlar elde edildi. PKK ya da herhangi bir silahlı örgütün komşularımıza sorun çıkarması kesinlikle kabul edilir bir durum değildir. Bu meseledeki siyasetimiz daha önce de belliydi ve böyle de olmaya devam edecektir.

Barzani, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Başkan seçildikten sonra yurt dışına gerçekleştirdiğimiz ilk ziyaret. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İlişkilerimizin nasıl geliştirileceği üzerine uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede her iki taraf için de önemli olan konulara detaylı bir şekilde değinildi. Bölgemiz, Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir sürecin başlayacağı kanaatindeyim. Ziyaretimin ilişkilerin geliştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

IKBY Başkanı Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı ziyaret etmesinin de çok önemli bir adım olacağı görüşünü dile getirdi.

"PKK'nın komşularımıza zarar vermesi kabul edilemez"

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar, Mahmur ve sınır bölgelerindeki varlığına ilişkin de konuşan Barzani, "Kürdistan bölgesinde askeri operasyonların gerçekleştirilmesinin asıl sebebi PKK'nın oradaki varlığıdır. Topraklarımızın özellikle Türkiye başta olmak üzere herhangi bir komşu ülkeye karşı kullanılmasına prensip olarak karşıyız." ifadesini kullandı.

IKBY Başkanı Barzani, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye çok zor şartlarda bizlere yardım etti. Türkiye ve Kürdistan bölgesi arasında çok iyi kazanımlar elde edildi. PKK ya da herhangi bir silahlı örgütün komşularımıza sorun çıkarması kesinlikle kabul edilir bir durum değildir. Bu meseledeki siyasetimiz daha önce de belliydi ve böyle de olmaya devam edecektir. (PKK) Bölgede 500'den fazla köyümüzün boşaltılmasına sebebiyet vermiştir ve büyük sorunlar çıkarmıştır. Kürdistan bölgesi olarak politikamız komşularımızla güzel ve iyi ilişkilere sahip olmaktır."