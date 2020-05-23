Berlin'de kilisede cuma namazı kılındı

Almanya'da 9 Mayıs'tan bu yana ibadethaneler yeniden açılsa da; Müslümanlar, Covid-19 salgınına karşı getirilen sosyal mesafe kuralları nedeniyle yeterince büyük olmayan bazı camilere sığmıyor.

Berlin'deki bir kilise, Covid-19 günlerinde daha fazla ibadet mekanı sunabilmek amacıyla Müslümanlara kapılarını açtı. Sosyal mesafe tedbirlerine takılan Müslümanlar kilisede Ramazan ayı boyunca cemaat halinde teravih ve cuma namazlarını kılma imkanı buldu.

Neukölln bölgesinde toplam kapasitesi 100 kişilik olan Dar Assalam camiisi bu süreçte yalnız 50 kişiyi kabul edebiliyor. Buna karşı yakındaki Martha Lütheryen kilisesi, ibadetlerini toplu halde yapmaları için kapılarını Müslümanlara açtı.

Dar Assalam'ın imamı Muhammed Taha Sabri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu salgın bizi toplum olarak birleştirdi. Krizler insanları bir araya getiriyor" diye konuştu.

Kilisenin rahibi Monika Matthias ezandan etkilendiğini ifade ederek, "Ben de ibadete katıldım. Almanca bir konuşma yaptım. Ve vaaz sırasında, hep evet dedim çünkü aynı endişelerimiz var ve sizden öğreneceklerimiz var. İnsanların birbirine karşı bunları hissetmesi güzel bir duygu" diye konuştu.