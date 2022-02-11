Biden'dan Ukrayna'daki ABD vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna'da bulunan Amerikan vatandaşlarının ülkeden bir an önce ayrılması uyarısını tekrarladı.

NBC televizyonuna verdiği mülakatta Biden "Burada terörist bir organizasyonla uğraşmıyoruz. Dünyanın en güçlü ordularından biriyle karşı karşıyayız. Durum çok farklı ve her an kontrolden çıkabilir," ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki Amerikan vatandaşlarını tahliye için bu ülkeye asker gönderme gibi bir senaryo olup olmadığı sorusuna Biden "Hayır yok, Amerikalılar ve Ruslar bir birine ateş etmeye başlarsa dünya savaşı çıkar." dedi.

Şu anki durumun geçmişten tamamen farklı olduğunu vurgulayan Biden, "Putin, Ukrayna'yı işgal edecek kadar aptal olabilir ama işgal ettiğinde Amerikan vatandaşlarını tehlikeye atma konusunda bir şey yapmayacak kadar da akıllı" dedi.

Bunu Putin'in kendisine söyleyip söylemediği sorulduğunda ise Biden "Bunu söylemem gerekmiyordu. Bu konuda daha önce konuştum. O da biliyor." ifadelerini kullandı.