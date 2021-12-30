Biden ve Putin Ukrayna'yı görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna konusunu ele almak için bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. ABD lideri, 20,30'da gerçekleşecek görüşmede krizin diplomatik yollarla çözülmesini isteyecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 30 Aralık 2021'de Rusya ile yaklaşan diplomatik diyalog da dahil birçok konuyu ele alacağı bir telefon görüşmesi yapacak." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasına karşılık ortak bir tavır takınmak adına, Biden yönetiminin Avrupalı ortak ve müttefikleriyle geniş bir diplomasi yürüttüğüne işaret eden Horne, Biden'ın bu konuda dünya çapında birçok lider ile görüştüğünü kaydetti.

Görüşme ile ilgili basına bilgi veren Beyaz Saray’dan bir yetkili, Biden’in görüşmede krizden diplomatik yollarla çıkmanın önemine vurgu yapacağını aktardı.

ABD'nin endişeleri aktarılacak

ABD’nin Rusya’nın Ukrayna sınırına yığınak yapmasından “büyük endişe” duyduğunu belirten yetkili, Moskova’nın, Kiev’i işgaline Washington’un gerekli yanıtı vereceği mesajının bu görüşmede karşı tarafa kararlı bir şekilde iletileceğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusunda yapmayı planladıkları diplomatik görüşmelerin birincisinin 10 Ocak'ta yapılacağını duyurmuştu.

Aralık ayı başında Biden, Putin ile bir kez daha telefon görüşmesi yapmış ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinin “ağır sonuçları” olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD, Rusya ile Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik yüzünden Avrupa ülkelerine “güvence” vermek adına Akdeniz’deki uçak gemisinin bir müddet daha burada kalmasını kararlaştırdı.