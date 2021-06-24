BM'den sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelere destek çağrısı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Direktörü Antonio Vitorino, en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkeler için "daha fazla dayanışma ve sorumluluk paylaşımı" çağrısı yaptı.

Türkiye'de 18-20 Haziran'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Vitorino; Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'ın Suriyeli sığınmacıların büyük çoğunluğuna ev sahipliği yaptığını söyledi. Sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılaması ve verdiği sözlerden ötürü Türkiye'ye ve diğer ülkelere teşekkür eden Vitorino, IOM'un Türkiye'ye destek olmaya devam edeceğini bildirdi. Antonio Vitorino, sığınmacılara kapılarını açan bölgelere fon sağlayan ülkelere "hayati desteği sürdürmeleri" çağrısında bulunurken "uluslararası toplumun finansal taahhütlerine" duyulan ihtiyacın altını çizdi. Vitorino ayrıca Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerinin güncellenmesi gerektiğini, taraflara bildirdiğini, uzun süren krizlerin sona erdirilmesi, barışın ve güvenliğin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Daha fazla yeni yerleşim ve kalıcı çözümlere gerçekten ihtiyaç olduğunu vurgulayan Vitorino, "Uluslararası düzeyde rakamlara ve hedefe giden yolların artmasının ortaklaşa savunuculuğunu yapmalıyız." ifadesini kullandı. AA

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