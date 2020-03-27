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27 MART 2020 CUMA - YIL: 51

BM Genel Sekreteri: Savaş ekonomisine geçmeliyiz

27 Mart 2020, Cuma 21:19
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan krizin, 75 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde daha önce karşılaşılmamış bir türden olduğunu söyledi.

G20 zirvesi öncesinde euronews’e konuşan Guterres, dünyadaki en yoksul ülkelere yardım edilmesi için küresel eylem planı çağrısında bulundu. Plan, virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için trilyonlarca euroluk önlem paketleri ve küresel bir ateşkes öngörüyor. Guterres, “Bu, 2008’deki finansal kriz gibi değil” dedi ve ekledi: “Elbette finansal sistemlerin likiditesini korumamız gerekiyor. Ama insanları ve işletmeleri de desteklemek elzem. İnsanların canlılığını sürdürmek elzem. Şahıslar ve işletmeler borç altında ezilmemeli. Bu nedenle konuştuğumuz doğrudan destek çok önemli.”

BİR SAVAŞ EKONMİSİNDE PARA BASMALIYIZ

Guterres, desteklerle ilgili olarak konuşmasının devamında, “Birkaç ülkede yapılıyor. Ama bunun G20 seviyesinde koordineli bir şekilde yapılması gerekiyor. Sonra da tahminen 2,5 ila 3 trilyon dolar kullanarak aynısını gelişmekte olan ülkelere için yapmalıyız. IMF’nin zaten 1 milyar dolara kadar kredi verme imkânı var. Özel çekme haklarına ihtiyacımız var. Bir savaş ekonomisinde para basmalıyız. Küresel çapta para basmak için, gelişmekte olan ülkelere özel çekme izni vermeli, tüm diğer uluslararası finans kurumlarını harekete geçirmeli, gelişmekte olan ülkeler için bu devasa kaynakları aktarabilme amacıyla merkez bankaları arasında swap işlemlerini artırmalıyız. Bu sayede toplumların karşısındaki sorunlarla baş edebiliriz.” ifadelerini kullandı. Guterres, ayrıca, “Daha iyi, sürdürülebilir ve kapsayan bir ekonomi içinse geçmişteki ekonomik sistemi tekrar etmemize gerek yok. Çok şey geri dönüşü olmayan bir şekilde değişecek. Bu dramatik durumu kullanmalı ve sürdürülebilir, kapsayıcı bir ekonomiye sahip olabilmek için bu fırsatı değerlendirmeliyiz” dedi.

Etiketler: BM Genel Sekreteri, savaş ekonomisi
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