BM İnsan Hakları Komiseri Bachelet'den Venezuela ziyareti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, ilk kez gittiği Venezuela'da, Devlet Başkanı Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ile görüşmelerde bulunacak.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ilk kez gittiği Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşecek.

İlk kez ziyaret ettiği Venezuela'da Bachelet'in, Maduro ve ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşmesi bekleniyor.

Maduro, Bachelet'in üç günlük ziyaretine ilişkin televizyonda yaptığı açıklamada, Yüksek Komiser Bachelet'in Venezuela'daki insan hakları koşullarını geliştirmeyi amaçlayan önerilerini duymaya hazır olduğunu belirtti.

Bachelet'in ziyaretini beklediklerini dile getiren Maduro, "(Ziyaret) Venezuela'nın insan hakları sistemi için iyi olacak." ifadesini kullandı.

Diğer yandan hükümetin, Bachelet'in ziyareti öncesinde, aralarında son zamanlardaki hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların bulunduğu, siyasi tutuklu sayılan 21 muhalif eylemciyi serbest bıraktığı ifade edildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) bu ayın başında yapılan ortak yazılı açıklamada, son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığı bildirilmişti.