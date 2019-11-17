Bolivya'da olaylar durulmuyor

Ülkedeki şiddet olaylarında 4 kişi daha öldü.
Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'daki eylemlerde bilanço ağırlaşıyor.
Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba kentinde, Morales destekçisi koka üreticisi köylüler ve kontrolü sağlamak amacıyla müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.
4 kişi daha öldü
Polisin, birkaç gün önce asker destekli operasyon başlattığı kentte, koka üreticilerinden 4 kişi daha öldü. 200 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 4'ü ağır 115 kişi de yaralandı.
Son gelişmelerle birlikte, Bolivya'da 500’den fazla kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 18'e yükselmiş oldu.