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3 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Boris Johnson, Ukrayna parlamentosuna seslendi

03 Mayıs 2022, Salı 17:02
Ukrayna Parlamentosuna hitap eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'in Rusya'yı yeneceğini ve Ukrayna'nın yeniden özgür bir ülke olacağını söyledi.

Johnson, videokonferansla Ukrayna Parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna halkının üzerine füzeler ve bombaların yağmaya devam ettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasa dışı savaşı sürdürdüğünü belirtti.

Rus askerlerinin artık ne yaptıklarını bilmediği gibi bir mazereti olamayacağını ifade eden Johnson, işlenen savaş suçlarının Buça, İrpin ve Hostomel gibi geri çekilmek zorunda kaldıkları yerlerde ortaya çıktığını dile getirdi.

Başbakan Johnson, "Ukrayna kazanacak, Ukrayna özgür olacak." dedi.

"Putin'in yenilmez olduğu efsanesine son verdiniz"

Kiev'in günler içinde düşeceğine inananlar olduğunu ve Ukrayna yönetimine sürgünde bir hükümet kurması için teklif götürüldüğünü anlatan Johnson, buna karşın Ukrayna halkı ve ordusunun işgale karşı koyduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın Kiev'e kadar gelen Rus ordusunu yenilgiye uğrattığını söyleyen Johnson, "Putin'in yenilmez olduğu efsanesine son verdiniz, askeri tarihiniz ve ülkenizin tarihindeki en görkemli bölümlerden birini yazdınız." diye konuştu.

İngiliz Başbakan, Ukraynalıların Rus ordusunu Kiev kapılarından döndürerek yalnızca 21. yüzyılın en büyük silahlı başarısını yazmadığını, aynı zamanda "Putin'in tarihi aptallığını, yalnızca bir otokratın yapabileceği devasa hatayı ifşa ettiğini" de söyledi.

"Aynı hatayı tekrar yapamayız"

Johnson, Ukrayna'nın, Kırım'ın ilhak edildiği ve Donbas bölgesinde savaşın başladığı 2014 yılında ilk kez işgal edildiğine işaret ederek, "Gerçekte neler olduğunu kavramakta çok yavaştık. O zaman Vladimir Putin'e getirmemiz gereken yaptırımları toplu olarak uygulamayı başaramadık. Aynı hatayı tekrar yapamayız." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Boris Johnson, Ukrayna, parlamento
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