Bulgaristan Başbakanı: Milletvekilleri maaşları dondurulacak

Borisov, bundan başka GERB milletvekillerinin maaşlarının yarısını koronavirüsle mücadele için bağışlayacaklarını belirtti.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Partisi Genel Başkanı Boyko Borisov, 03 Nisan tarihinde gazetecilere verdiği brifingde, “Bu sabah GERB Yürütme Kurulu toplantısında Meclise milletvekillerin maaşlarının 2019 yılının aralık ayı sonundaki miktarda olmasına ilişkin öneri sunulması kararı aldık” diye açıkladı. Borisov, bundan başka GERB milletvekillerinin maaşlarının yarısını koronavirüsle mücadele için bağışlayacaklarını belirtti. Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva, dün akşam milletvekili maaşlarının dondurulmasını popülizm olarak değerlendirmişti.

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