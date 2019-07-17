Bulgaristan'da NATO tatbikatı

Karadeniz sahilindeki Varna Limanı açıklarında süren ve bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Breeze 2019" NATO tatbikatını, Kanadal Amiral Kurtz yönetiyor.

NATO 2. Daimi Deniz Görev Grubu Komutanı Amiral Josee Kurtz, "Ruslar Karadeniz'de temsilini gösterirken, NATO'nun da Karadeniz'deki temsilini göstermesi gayet normal." dedi. Karadeniz sahilindeki Varna Limanı açıklarında süren ve bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Breeze 2019" NATO tatbikatını, Kanadalı "Toronto" fırkateyninden NATO 2. Daimi Deniz Görev Grubu Komutanı (SNMG-2) Amiral Kurtz yönetiyor. AA

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