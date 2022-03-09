"Çernobil Nükleer Santrali'nin veri sistemiyle bağlantı koptu"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna savaşında Rusya'nın ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali'nin veri sistemiyle bağlantının koptuğunu duyurdu. Kurum, Rus koruması altında çalışan personel için endişe duyduğunu kaydetti.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Çernobil Nükleer Santrali'nde kurulu 'korunma' önlemleri izleme sistemlerinden gelen uzaktan veri iletiminin kaybolduğunu" belirtti. Ajans, tesisten gelen bilgi akışı aracılığıyla nükleer silahların kötüye kullanılması ve yayılmasının erken tespitini sağlıyordu. Rusya'nın santralde kontrolü ele geçirmesinden sonra 200'den fazla teknik personel ve koruma 13 gündür sahada mahsur kaldı. Euronews Türkçe

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