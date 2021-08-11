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11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Cezayir'deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor

11 Ağustos 2021, Çarşamba 10:00
Cezayir, son günlerde güneyden ulaşan aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından çoklu orman yangınlarına sahne oluyor. Cezayir'de çoğunluğu ülkenin kuzeydoğusundaki 18 eyalette 71 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında 25'i asker 17'si sivil olmak üzere toplam 42 kişi öldü.

Yangınlardan en çok etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu eyaleti öne çıkıyor. Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre Tizi Vizu'da 22, kuzeydoğudaki sahil şeridi çevresindeki Becaya ve Tarif eyaletlerinde 13, Cicel eyaletinde de 11 noktada yangınlarla mücadele devam ediyor.

Cezayir'in çoğunlukla Amazig (Berberi) nüfusunun yaşadığı ve ulaşımın zor olduğu bu dağlık bölgelerinde çıkan orman yangınlarında ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı belirtiliyor. Cezayir ordusu da yangınla mücadele çalışmalarına katılıyor.

Yangınlarda sabotaj şüphesi

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, doğa koşullarının yangınların yayılmasına katkı sağladığını ancak özellikle Tizi Vizu eyaletinde eş zamanlı yangınların başladığı noktaların "azami zarar vermek için özellikle seçildiğini" savundu.

İlk soruşturmaların orman yangınlarının "sabotaj" üzerinden başladığını gösterdiğini söyleyen Bin Abdurrahman, Avrupa ülkelerinden yangın söndürme uçağı kiralanması için görüşmelerin yapıldığını dile getirdi.

Yangından etkilenen bölgeleri ziyaret eden İçişleri Bakanı Kamil Bilcud yerel basına yaptığı açıklamada, eş zamanlı çıkan yangınlarda "sabotaj" ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, yürütülen soruşturma neticesinde sorumluların ortaya çıkarılacağını söylemişti.

Sosyal medyada kampanya

Cezayir'de sosyal medyada, köylerin etrafında ormanlık araziden yükselen turuncu alevlerin ve siyah dumanların görüntüleri sıkça paylaşıldı. Cezayirlilerin başlattığı İngilizce "Cezayir için dua et" etiketi sosyal medyada yoğun biçimde kullanıldı.

Öte yandan kamuflaj kıyafetleri içinde yangınlara müdahale etmeye çalışan askerlerin görüntüleri de sosyal medyada öne çıkan görüntüler arasında yer aldı.

Associated Press haber ajansına konuşan Ayd Saade köyünden Fatma Avdiye (92), gördüklerinin "dünyanın sonunu anımsattığını" vurgulayarak, "Çok korktuk. Tüm tepe dev bir alev yumağına dönüşmüştü." dedi.

Avdiye, yaşadıklarını Cezayir'in Paris'e karşı bağımsızlık mücadelesi verdiği 1962 yılındaki savaş sırasında gerçekleştirilen Fransa bombardımanına benzetti.

Amazig nüfusun yoğun yaşadığı bölgede öne çıkan muhalif parti Kültür ve Demokrasi Hareketi, hükümeti yangınlara müdahalede yetersiz kalmakla suçladı.

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığının, Cezayir'de orman yangınlarında ölenler için yayımladığı taziye mesajında "Cezayir’in birçok kentinde devam eden orman yangınlarında sivillerin ve tahliye operasyonlarına katılan 25 askerin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Aynı şekilde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Ramtan Lamamra'ya ülkede devam eden yangınlarda ölenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Çavuşoğlu mevkidaşına yangınlar sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, ölenler için taziyelerini sundu.

AA

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