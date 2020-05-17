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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Çin ve Güney Kore'de son durum?

17 Mayıs 2020, Pazar 17:49
Asya ülkelerinden Çin ana karasında 5, Güney Kore’de 13 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 5 yeni vakaya rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Söz konusu vakaların 3'ü ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde, 1'i kuzeydeki Tiancin, 1'i de güneydeki Guangdong eyaletlerinde görüldü.

Cilin'de vakalar yurt içi kaynaklıyken, Tiancin ve Guangdon'daki vakaların yurt dışından gelen kişiler olduğu kaydedildi.

Yeni vakalarla Çin ana karasındaki vaka sayısı 82 bin 947’ye çıktı. Ana karada virüs nedeniyle bugüne kadar 4 bin 633 kişi öldü, 78 bin 227 kişi iyileşirken 87 hastanın tedavisi sürüyor.

Hong Kong'da 4 yeni vaka

Öte yandan Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yurt dışı kaynaklı 4 yeni vaka görüldü. Vakalardan üçünün Pakistan vatandaşı, birinin ise İngiltere'den gelen bir Hong Kong vatandaşı olduğu bildirildi. Kentte virüs nedeniyle yeni ölüm görülmedi.

Yeni vakalarla Hong Kong'daki toplam vaka sayısı 1056'ya çıkarken, bugüne kadar 4 kişi öldü.

Çin'in Makau Özel İdare Bölgesi ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'nda ise yeni vaka veya can kaybı tespit edilmedi.

Güney Kore'de Seul'deki gece kulüplerinde görülen yayılmanın etkisi azalıyor

Güney Kore'de geçen hafta başkent Seul'deki gece kulüplerine giden kişiler arasındaki yayılmayla artan vaka sayısının yeniden azalma eğilimine girdiği görüldü.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 13 vaka tespit edildi, yeni can kaybı olmadı.

Ülkede salgın büyük ölçüde durma noktasına gelmişken gece kulüplerindeki yayılmanın etkisiyle günde 30'dan fazla yeni vaka görülmeye başlanmıştı.

Coğrafi yakınlığı nedeniyle Çin'de ortaya çıkan salgından ilk etkilenen yerlerden biri olan Güney Kore'de bugüne dek 11 bin 50 vaka görülürken, virüs nedeniyle 262 kişi öldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 736 bin 389'a ulaşırken, virüs nedeniyle 313 bin 545 kişi öldü. Virüs bulaşan 1 milyon 819 bin 119 kişi iyileşirken, halen tedavi gören veya tıbbi gözetim altında 2 milyon 603 bin 725 aktif enfekte vaka bulunuyor.

AA

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