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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Cuma namazları başladı

17 Mayıs 2020, Pazar
Dünyanın çeşitli bölgelerindeki Müslüman ülkelerde Cuma namazları kılınmaya başladı.

Malezya’da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin hafifletilmesinin ardından ülkenin bazı camilerinde 2 ay aradan sonra Cuma namazları, sadece cami görevlilerinin katılımıyla yeniden kılınmaya başlandı. Ülkenin federal bölgeleri Kuala Lumpur, Putrajaya ve Labuan ile Perlis, Johor, Negeri Sembilan, Perak ve Melaka eyaletlerinin bazı camileri Cuma namazları için açıldı.

Federal bölge ve eyalet müftülüklerinin talimatına göre yeniden açılan camilerde Cuma namazları, sadece cami görevlilerinin katılımıyla kılındı. Başşehir Kuala Lumpur’da Cuma namazı, simgesel öneme sahip Ulusal Cami’de kılınırken idarî başşehir Putrajaya’da ise turistlerin ziyaret ettiği Putra Camii Cuma için açıldı.

Müftülüklerin aldığı karar uyarınca açılan camilerde bayram namazlarının da sınırlı cemaatle kılınacağı belirtildi. 

Senegal’de 2 ay sonra ilk cuma namazı

Senegal’de de hükümetin, ibadet yerlerinin açılmasına izin vermesinin ardından bazı camilerde cuma namazı geniş katılımla kılındı. Hükümetin kararına rağmen çoğu dinî otorite, Kovid-19 mücadele kapsamında camilerin kapalı kalması ve Cuma namazlarının şimdilik cemaatle kılınmaması kararı almıştı.

Başşehir Dakar’daki Batı Afrika’nın en büyük camisi Massalikoul Jinaan’daki Cuma namazına binlerce kişi katıldı. Cami girişinde el yıkama platformları kurulurken, maske zorunluluğu getirilen cemaate ayrıca dezenfektan dağıtıldı. Saflar, her iki kişi arasında birer metre boşluk bırakılarak tutuldu. Cemaatten 70 yaşında Yusuf Diop, maske takıp ellerini dezenfekte ederek ve sosyal mesafe kuralına uyarak Cuma namazına katıldığını belirtti. Hastalıktan korkmadığını, ölüm zamanının belli olduğunu söyleyen Diop, şu ana kadar Cuma namazını hiç kaçırmadığını, bu yaştan sonra da kılmamanın kendisine zor geldiğini ifade etti. 

Avrupa’da camiler açılıyor

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri gevşetmeye başlayan Avusturya’da, yaklaşık iki ay sonra kademeli olarak ibadethane ve restoranlar yeniden kapılarını açtı. Salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen tedbirlerin esnetilmesi sürecinde yeni bir adım olarak, kurallara uymak şartıyla ibadethane, restoran ve okulların yeniden açılması, toplumda olumlu karşılandı. Ülkede Müslümanlar uzun bir aradan sonra ilk defa toplu halde ibadet ederken, yaklaşık 900 yaşındaki en eski kilise Aziz Stephan Katedrali de kapılarını ziyaretçilere açtı.   Viyana Aziziye Camii İmam Hatibi Fatih Öztürk Yılmaz, yaklaşık iki ay sonra yeniden camide cemaatle namaz kılabilmenin sevinci içerisinde olduklarını söyledi. Yılmaz, ülkedeki Müslümanlar arasında bir bayram havası yaşandığını kaydederek, “Cemaatimizin mutluluğu, sevinci gözlerinden okunuyor” dedi.

AA

Etiketler: cuma namazı
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