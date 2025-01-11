“Derin Amerika” ateşkes istemiyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze’de ateşkes konusunda çok çalıştıklarını ancak hâlen atılması gereken adımlar olduğunu belirtti.
"Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız"
Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Gazze’de ateşkes sürecini değerlendirdi. Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze açıklamasında “çok iyimser” ifadeler kullandığının hatırlatılması üzerine, yönetimin kısa süresi kalmasına rağmen hâlen yapılacak işler olduğunu söyledi. Doha’da devam eden görüşmelere zarar gelmemesi için şu an neden iyimser olduklarını detaylandırmayacağını belirten Kirby, “Ne ben ne de Başkan (Biden) size bir garanti ya da kesin bir sonuç sunabiliriz. Bu konuda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.
AA