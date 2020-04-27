DSÖ: Çocuklar için endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının bitme noktasından hala uzak olduğunu ve özellikle çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe duyduğunu söyledi.

Pandeminin bitmediği uyarısında bulunan DSÖ Başkanı Ghebreyesus'un sözleri, birçok ülkenin karantina uygulamalarını yumuşattığı zamanda geldi.

Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde vakalarda görülen artışın kaygı verici olduğunu belirten Ghebreyesus, "Önümüzde uzun bir yol ve yapılacak çok iş var." dedi.

Ghebreyesus ayrıca, salgın nedeniyle sınırların kapatılması gibi önlemlerin, sıtma başta olmak üzere diğer hastalıkların tedavilerinde aksamalara sebep olduğunu ve özellikle Afrika'da sıtma vakalarının katlanabileceğini söyledi.