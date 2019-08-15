'Dünya bu katliama sessizce tanıklık mı edecek?'

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Dünya Keşmir'deki Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliama sessizce tanıklık mı edecek?" dedi.

Pakistan Başbakanı Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın son haftalarda Cammu Keşmir bölgesine yönelik kısıtlamalara tepki gösterdi.

'ULUSLARARASI TOPLUMU RADİKALLEŞME KONUSUNDA UYARIYORUM'

Bölgedeki durumun daha da kötüleşebileceğini savunan Han, "Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek? Uluslararası toplumu, buna izin vermesi halinde, gelişmelerin Müslüman dünyasında radikalleşme ve şiddet döngülerine yol açacak sert yankılar ve tepkiler doğuracağı konusunda uyarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Han, Cammu Keşmirli Müslümanlara yönelik kısıtlamaların ve halihazırda işgal altında bulunan bölgedeki ilave askerlerin varlığının, Hint Başbakan Narendra Modi'nin daha önce Gujarat eyaletinde "Müslümanlara yönelik etnik temizliğinin bir örneği olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'daki Eyalet Yasama Meclisinde dün yaptığı konuşmada Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Cammu Keşmir'i uluslararası sorun haline getirerek stratejik hata yaptığını belirtmiş, bu hatanın hem kendisi hem de Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetine pahalıya mal olacağını söylemişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından 12 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Kurban Bayramı'nda Cammu Keşmir'deki Müslümanların dini özgürlüklerini yaşamalarına müdahalesinin insan haklarına ve evrensel hukuka aykırı olduğu bildirilmişti.

Cammu Keşmir'de, sokağa çıkma yasağı, internet ve tüm iletişim erişiminin kesilmesi gibi engellemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Pakistan, Hindistan'ın işgal altındaki Cammu Keşmir'deki acımasız tecridini ve bunun sonucu olarak Kurban Bayramı gibi önemli bir bayramda milyonlarca Keşmirlinin dini özgürlüklerini kısıtlamasını kınamaktadır." ifadesi kullanılmıştı.