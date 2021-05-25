Dünya silah deposu olmuş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Stratejik SilÂhların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamına giren Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) silÂh sayısını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı belgede, Yeni START anlaşması kapsamında 1 Mart itibarıyla Rusya’nın 517 ve ABD’nin 651 konuşlandırılan kıt’alararası balistik füze, denizaltı balistik füze ve savaş uçağına sahip olduğu belirtildi. Belgeye göre, Rusya, bin 456 konuşlandırılan kıt’alararası ve denizaltı balistik füze ile nükleer füze başlığına sahip iken, ABD’nin elinde söz konusu füze başlıklarından 1357 adet bulunuyor.

Ayrıca Rus tarafında 767, Amerikan tarafında ise 800 konuşlandırılan ve konuşlandırılmayan kıt’alararası ve denizaltı balistik füze fırlatma sisteminin bulunduğu kaydedildi.

Belgede, ABD’nin, bazı yer altı füze fırlatma sistemlerini yeniden adlandırdığı ve bu sistemleri anlaşmaya dahil etmeyi reddettiği ifade edildi.



Yeni START anlaşması

ABD’nin Sovyetler Birliği ile 1991’de, Rusya Federasyonu ile 1993’te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) devamı olan “Yeni START” anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor. Anlaşma, uzun menzilli nükleer silâh başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011’de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021’de sona eriyordu. ABD yönetimi, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararı aldığını 5 Şubat’ta bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de uzatma kararını 29 Ocak’ta imzalamıştı.