Dünyayı iklim afetleri bekliyor

HEAL TÜRKİYE SAĞLIK VE ENERJİ POLİTİKALARI KIDEMLİ DANIŞMANI FUNDA GACAL, “DÜNYADA ‘İKLİM AFETLERİ’ KAYNAKLI ÖLÜMLERİN YÜZDE 99’UNA SICAK HAVA SEBEP OLABİLİR” DEDİ.

Dünyada giderek artan sıcak hava dalgalarının 21. yüzyılın sonunda “iklim afetleri” kaynaklı ölümlerin yüzde 99’una sebep olabileceği öngörülüyor. Sağlık ve Çevre Birliği HEAL, Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Halk Sağlığı ve Uzmanları Derneği (HASUDER), Çevre, İklim ve Sağlık için İşbirliği Projesi (ÇİSİP) çatısı altında buluşarak “Türkiye’de Sıcak Hava Dalgaları” çalışmasını hazırladı. Çalışmaya göre, küresel ısınmanın artmasıyla sıcak hava dalgası ve kuraklık gibi aşırı iklim olaylarının gerçekleşme sıklığı, süresi ve şiddeti artarken, dünyayı ve Türkiye’yi bugün yaşananlardan daha ciddî boyutlarda su kıtlığı ve çevre kirliliği tehlikeleri bekliyor. Dünyada sıcaklık, 1970’lerden beri her 10 yılda 0,2 derece artıyor. Ortalamadan daha hızlı ısınan Avrupa’da son 10 yılda kara alanları üzerindeki ortalama yıllık sıcaklığın sanayi öncesi döneme göre 1,7 ila 1,9 arttığı tahmin ediliyor.

Karar vericilere çağrı

Gelecek 10 yılda büyük şehirlerde 3-4 derecelik sıcaklık artışı riski olduğuna işaret edilen çalışmada, 2000-2016 yıllarında sıcak hava dalgalarına maruz kalan insan sayısının 125 milyon arttığı hesaplanırken, Avrupa ve Türkiye’nin sıcak hava dalgalarına karşı en kırılgan bölgeler arasında yer aldığına dikkat çekiliyor. Bu kapsamda 2071-2100 yıllarında Avrupa’nın belirli bölgelerinde sıcak havalara bağlı ölümlerin geçen 40 yıla göre 50 kat artma riski bulunduğu belirtiliyor. Dünyada, sıcak hava dalgalarından kaynaklanan ölümlerin yıllık 150 binin üzerine çıkacağı ve 21. yüzyılın sonunda iklimle ilgili afet ölümlerinin yüzde 99’unun sıcak hava dalgalarından kaynaklanabileceği öngörülüyor. Rapor, sıcak hava dalgalarının etkilerinin en aza indirilmesi için karar vericilere kapsamlı ve erken uyarı sistemleri, kamuya açık sıcak hava dalgasını temel alan sağlık eylem planı oluşturmaları, konut, yeşil alan ve şehir planlamasında iyileşmeler yapmaları, sağlık ve sosyal sistemlerin altyapısının iyileştirilmesi yönünde çağrıda bulunuyor.