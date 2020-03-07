Ebola salgınında son hasta taburcu edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola salgınında son hastanın taburcu edildiğini ve salgında sona yaklaşıldığını duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda Ağustos 2018’den bu yana etkili olan Ebola salgınında tedavi gören son hasta taburcu edildi. 42 gün içinde başka vaka teyit edilmezse, DSÖ, ülkedeki Ebola salgının sona erdiğini resmen ilan edecek.

Söz konusu gelişmenin bir kutlama olmadığını söyleyen DSÖ Genel Müdür Yardımcısı İbrahima Soce-Fall, "Salgın henüz sona ermedi. Bu dönemde ortaya çıkan diğer vakaların riski çok yüksek olduğu için herkesin uyanık kalması gerekiyor" dedi.

Soce-Fall, sağlık ekiplerinin salgının sonuna kadar ve sonrasında hastalığın yeniden alevlenmesini erkenden tespit etmek için çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Salgının 1 Ağustos 2018'de ortaya çıkmasından bu yana 3 bin 444 vaka ve 2 bin 264 ölüm meydana geldi. Batı Afrika'daki 2014 salgını sonrasında yaklaşık 29 bin kişiye bulaşan ve 11 binden fazla insanı öldüren salgın en ölümcül Ebola salgını olarak kayıtlara geçti.