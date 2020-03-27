Endonezya'da yanardağ patladı

Endonezya'da bulunan ve ülkenin en aktif yanardağı Merapi, cuma günü patlayarak 5 km yükseğe kül püskürttü.

Endonezya Ulusal Gözlemevi raporuna göre patlama yaklaşık 7 dakika sürdü. Karışık sıcak gazlarla birlikte lav çıkışı gözlemlendi ve havaya püsküren küller 20 km çapında bir alana düştü. Bölgede yaşayanların yanardağa 3 km'den fazla yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Bu, Merapi dağının mart ayındaki ikinci patlaması oldu. İlki 3 Mart tarihinde gerçekleşmiş ve 6 km havaya kül püskürmüştü. 30 km uzaklıktaki Yogyakarta şehrine kül düştüğü görülmüş ve bölgedeki havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. 2010'da 300 kişinin ölümüne neden oldu Merapi son olarak 2010 yılında patladığında 300 kişinin ölümüne ve 280 bin kişinin bölgeden tahliye edilmesine neden olmuştu. Euronews Türkçe

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