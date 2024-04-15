"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Endonezya'daki toprak kaymasında 18 kişi öldü, 2 kişiden haber alınamıyor

15 Nisan 2024, Pazartesi 12:47
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda dün meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısı 18'e çıktı, 2 kişiden haber alınamıyor.

Makassar kenti arama kurtarma şefi Mexianus Bekabel, Makale kasabasında 18 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı.

Yetkililer, kaybolan 2 kişiden haber alınamadığını ve bölgede etkili olan sis ve yağmur nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını belirtti.

Sulawesi Adası'nın Tana Toraja bölgesinde meydana gelen heyelanda 4 ev toprak altında kalmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 43
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Endonezya'daki toprak kaymasında 18 kişi öldü, 2 kişiden haber alınamıyor

    "İsrail, askeri karşılık vermemeli"

    Selektörle radar uyarısı yapan 66 sürücüye para cezası

    2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki itirazlara YSK'dan red kararı

    On binlerce kişiden İngiltere'ye bir çağrı daha: İsrail'e silah satışına son ver!

    Yargıtay Başkanı yine seçilemedi

    Bayramda trafik kazalarında 66 kişi vefat etti

    Soykırıma ABD desteği dünyayı ateşledi

    Bölge savaşına dönüşmesin

    Bu gidişle eşitsizlik ve yoksulluk artar

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklama

    Gazze'de 191 günde 33 bin 729 Filistinli katledildi

    Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında da hata yapmadı

    Yahudi yerleşimciler köylere de saldırdı

    “İran füzelerini biz düşürdük” dedi

    İran'ın saldırısında İsrail'de "hafif" hasar oluştu

    Sudan'daki iç savaşta 1. yıl - 200 bin çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya!

    Malatya - Darende'de feci trafik kazası: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    BMGK, İran-İsrail gündemiyle acil toplanıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanların başına öyle bir dava açılmış ki...
    Mehmet KARA

    Evin içindeki tehlike
    M. Latif SALİHOĞLU

    Beşer zulmeder, Allah hidayet verir
    Şükrü BULUT

    Gurbette bir ses duyarsın, lâkin o ses ezan olmaz…
    Yeni Asya'dan Size

    Dergiler için örnek bir çalışma
    Süleyman KÖSMENE

    Küfür cinayeti ve açtığı hasar
    Ali FERŞADOĞLU

    Her kıssada bir hisse olmaz mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Rusya’daki terör saldırısının kodları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.