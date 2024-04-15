Endonezya'daki toprak kaymasında 18 kişi öldü, 2 kişiden haber alınamıyor

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda dün meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısı 18'e çıktı, 2 kişiden haber alınamıyor.

Makassar kenti arama kurtarma şefi Mexianus Bekabel, Makale kasabasında 18 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı. Yetkililer, kaybolan 2 kişiden haber alınamadığını ve bölgede etkili olan sis ve yağmur nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını belirtti. Sulawesi Adası'nın Tana Toraja bölgesinde meydana gelen heyelanda 4 ev toprak altında kalmıştı. AA

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