"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Esed rejimi iç savaşta en az 14 bin kişiyi işkenceyle öldürdü

26 Haziran 2021, Cumartesi 12:08
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin Suriye'de 11. yılına giren iç savaşta en az 14 bin kişiyi işkenceyle öldürdüğünü duyurarak suça karışan rejim yetkililerinin yargılanmasını istedi.

Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, "26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" vesilesiyle işkenceden dolayı hayatını kaybedenlere ilişkin rapor hazırladı.

Rapora göre, Suriye'de halk ayaklanmasının başladığı Mart 2011'den bu yana Esed rejimi 173'ü çocuk, 74'ü kadın en az 14 bin 338 kişiyi işkence yaparak öldürdü.

En az 132 bin kişinin akıbeti belirsiz

Esed rejimi güçlerinin iç savaş boyunca en az 1,2 milyon Suriyeliyi alıkoyarak çeşitli işkenceler uyguladığı belirtilen raporda, bunların bir kısmının hala tutsak olduğu ifade edildi.

Ağ, rejim zindanlarında tutulanlardan kimlik bilgilerine ulaştığı en az 132 bin kişiden haber alınamadığını kaydetti.

Öte yandan rapordan bağımsız olarak, Suriyeli muhalif kaynaklar, halihazırda Esed rejiminin cezaevleri ve sorgu merkezlerinde aralarında kadınların da olduğu en az 400 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor.

AA

Etiketler: Esed rejimi, iç savaş, işkence
Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM Genel Sekreteri'nden 'aşılamada adalet' çağrısı

    Avustralya’da bir eyalette sokağa çıkma yasağı kararı

    YKS'de ilk oturum sona erdi

    Esed rejimi iç savaşta en az 14 bin kişiyi işkenceyle öldürdü

    İran'da 5 binden fazla mahkuma af veya ceza indirimi kararı

    Türkiye'de bir günde 1 milyon doza yakın aşı yapıldı

    YKS maratonu başladı

    Joe Biden Afgan liderler ile bir araya geldi

    Muhalif olana reklam yok

    Halk haberi sosyal medyadan takip ediyor

    Pandemide vatandaşa 15 milyar liralık ceza

    Türkiye 2. sırada

    YKS maratonu başlıyor

    Lübnan'da ekmek üretimi durma noktasına geldi

    İsrail'den şimdi de 'sapsız domates' zulmü

    İklim değişikliğinin ağır bilançosunu paylaşıldı

    Bingöl 5,2 ile sallandı

    Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı

    Almanya'daki bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü

    Hamas'tan Honduras'a ''uluslararası hukuka uy'' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mümine Hanım
    Cevher İLHAN

    Peki, Biden hangi dayatmalarda bulundu?
    Ahmet BATTAL

    Gazetecinin adalete katkısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Adalet, kalıcı gündem
    Sebahattin YAŞAR

    Bu sese kulak verin!
    Risale-i Nur'dan

    Kebâiri işlemek imansızlıktan gelmiyor
    Osman ZENGİN

    Mümine Güneş
    Mehmet ÇETİN

    Birinci Söz’de cüz-î iradeyi aramak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.