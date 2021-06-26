Esed rejimi iç savaşta en az 14 bin kişiyi işkenceyle öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin Suriye'de 11. yılına giren iç savaşta en az 14 bin kişiyi işkenceyle öldürdüğünü duyurarak suça karışan rejim yetkililerinin yargılanmasını istedi.

Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, "26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" vesilesiyle işkenceden dolayı hayatını kaybedenlere ilişkin rapor hazırladı. Rapora göre, Suriye'de halk ayaklanmasının başladığı Mart 2011'den bu yana Esed rejimi 173'ü çocuk, 74'ü kadın en az 14 bin 338 kişiyi işkence yaparak öldürdü. En az 132 bin kişinin akıbeti belirsiz Esed rejimi güçlerinin iç savaş boyunca en az 1,2 milyon Suriyeliyi alıkoyarak çeşitli işkenceler uyguladığı belirtilen raporda, bunların bir kısmının hala tutsak olduğu ifade edildi. Ağ, rejim zindanlarında tutulanlardan kimlik bilgilerine ulaştığı en az 132 bin kişiden haber alınamadığını kaydetti. Öte yandan rapordan bağımsız olarak, Suriyeli muhalif kaynaklar, halihazırda Esed rejiminin cezaevleri ve sorgu merkezlerinde aralarında kadınların da olduğu en az 400 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor. AA

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