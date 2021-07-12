Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 1 çocuk vefat etti

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran’ın kontrolündeki terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 1 çocuk vefat etti, 2 çocuk da yaralandı.

Hama'nın kuzeybatısındaki Curin beldesinde konuşlu rejim güçleri, İdlib'in güneyinde M4 kara yolundaki Hımeymet ve Hama'nın batı kırsalındaki Kileydin, Zekkum ve Kastun köylerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti. Saldırıda, 1 kız çocuğu vefat etti, yaralanan 2 çocuk da çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA

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