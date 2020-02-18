Eşref Gani koltuğunu korudu

Afganistan Seçim Komisyonu, beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yeniden bu göreve seçildiğini duyurdu.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin çalışmalarını tamamladıklarını belirterek Eşref Gani'nin oyların yüzde 50,64'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini kaydetti. Nuristani ayrıca, oyların yüzde 39,52'sini alan mevcut İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın seçimleri ikinci, yüzde 3,85'ini alan Gülbeddin Hikmetyar'ın ise üçüncü sırada tamamladığını söyledi. İtirazların fazla olması nedeniyle seçim sonuçlarının açıklanmasının geciktiğini ifade eden Nuristani, bunların gözlemcilerin huzurunda incelendiğini ve değerlendirildiğini belirtti. Euronews Türkçe

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