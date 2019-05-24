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24 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Everest'te 3 dağcı öldü

24 Mayıs 2019, Cuma 19:39
Everest Dağı'na tırmanan üç dağcının daha hayatını kaybetmesiyle son bir hafta içinde ölenlerin sayısı 7'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıl içinde burada ölenlerin toplam sayısından daha fazla.

Üç dağcının Perşembe günü iniş sırasında bitkin düşüp öldüğü açıklandı.

Everest için verilen tırmanma izinlerinin sınırlanması çağrılarına rağmen, bu sayının rekor düzeye ulaşarak zirvede sıkışıklığa yol açtığı belirtiliyor.

Dünyanın en yüksek dağı Everest için Nepal ilkbahar döneminde toplam 381 tırmanma iznini onayladı. Bu izni almak için 11 bin dolar ödemek gerekiyor.

Dün hayatını kaybeden dağcılardan ikisinin 52 yaşındaki Kalpana Das ile 27 yaşındaki Nihal Bagwan adlı Hindistanlı dağcılar olduğu açıklandı.

Fransız AFP ajansına konuşan tur organizatörü Keshav Paudel, Bagwan'ın iniş sırasında "12 saatten fazla sıra beklediğini ve bitkin düştüğünü" söyledi.

65 yaşındaki üçüncü dağcının ise Avusturyalı olduğu ve dağın kuzey Tibet bölgesinde öldüğü belirtildi.

Çarşamba günü ise bir Amerikalı ve bir Hint dağcı hayatını kaybetmiş, İrlandalı profesör Seamus Lawless adlı dağcının ise 16 Mayıs'ta düştükten sonra hayatından umut kesildiği açıklanmıştı.

Hava şartlarının bu yıl normalden daha kötü olduğu, aşırı rüzgarın dağcılar için zirveye tırmanmada kısa bir zaman aralığı bıraktığı ifade ediliyor.

Geçen yıl bahar döneminde Everest'te toplam altı kişi hayatını kaybetmişti.

2019'da Everest'e tırmananların sayısının geçen yılın rekoru olan 807'yi aşacağı tahmin ediliyor.

Dağa tırmananların ve hayatını kaybedenlerin sayının artması izinlerin sınırlanması çağrısını gündeme getirmişti.

BBC Türkçe

Etiketler: Everest, dağcı
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