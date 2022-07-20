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20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fas, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

20 Temmuz 2022, Çarşamba 18:40
Ülkede bir hafta içerisinde çıkan orman yangınlarında 9 bin 200 hektar alan zarar gördü.

Fas'ın kuzeyindeki El-Araiş, Vezzan, Taza, Tatvan ve Şafşavan kentlerinde geçen haftanın başından bu yana çıkan 6 orman yangını "ülke tarihindeki en büyük yangınlar" olarak değerlendiriliyor.

İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin yanı sıra ordu ve jandarma birliklerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Yetkililer, orman yangınları nedeniyle 1156 ailenin tahliye edildiğini, 420 kişiye de ilk yardım hizmeti verildiğini belirtiyor.

AA

Etiketler: Fas, orman yangını
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