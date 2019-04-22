Filipinler'deki deprem paniğe sebep oldu

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Deprem başkent Manila'da paniğe sebep oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü başkent Manila'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Gutad şehri olan, 6,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Bazı oteller ve alışveriş merkezleri tahliye edildi Yerin 40 kilometre altında oluşan deprem başkent Manila'da paniğe sebep oldu. Şehirdeki bazı oteller ve alışveriş merkezleri tahliye edildi. Depremde can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi. AA

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