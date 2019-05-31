Filipinler Kanada'nın çöplerini geri gönderdi

Filipinler hükümeti, Kanada ile yaşanan 'çöp krizinin' ardından bu ülkeden gelen çöpleri geri gönderdi. Manila’nın kuzeybatısından kalkan bir yük gemisi, 69 çöp konteyneri ile birlikte Kanada'nın Vancouver kentine doğru yol aldı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ihraç ettikleri atıklar nedeniyle Kanada'ya savaş tehdidinde bulunmuştu. Tehditler sonrası iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti. Batılı ülkelerle ilgili sert söylemleri olan Filipinli lider Duterte, kendilerini oyalamakla suçladığı Kanada'ya karşı savaş ilan etmek, Manila’daki Kanada büyükelçiliğinin önüne çöpleri yığmak ve şahsen gemiyle çöpleri Kanada sularına bırakmak ile tehdit etmişti. Ülkedeki bir mahkeme 2016’da Kanada’nın ihraç ettiği 2 bin 400 ton çöpün yasa dışı olduğuna karar vermişti. Euronews Türkçe

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