"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Filistin, İsrail'e yasa dışı yerleşim inşası nedeniyle tepki gösterdi

25 Kasım 2021, Perşembe 10:51
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 bin haneli yeni yasa dışı Yahudi yerleşim inşasını onaylamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Bölge Planlama ve İnşa Komitesi'nin aldığı karara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

İsrail'in, "yerleşim birimini genişletmek için Uluslararası Kudüs Havalimanı arazisinde 10 bin yeni yerleşim konutunun inşasına onay vermesini kınadıkları" aktarılan açıklamada, İsrail'in planının, Kudüs'ün tarihi, yasal ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçladığı ve Filistin devletinin başkenti olacak kenti, gelecekte yapılması muhtemel herhangi bir müzakereden çıkarma çabaları kapsamında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, plandan duyulan endişe ifade edilerek, uluslararası toplum ve ABD yönetimine Yahudi yerleşim projelerinin durdurulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail, yasa dışı yerleşim yeri için geçmişte de girişimde bulunmuştu

İsrail basınının bugün, Ordu Radyosu'ndan aktardığı habere göre, İsrail'in Kudüs Belediyesi'ndeki ilgili bir alt komite, Doğu Kudüs yakınlarında bulunan ve 2000'lerin başındaki İkinci İntifada'dan bugüne atıl durumda bekleyen Uluslararası Kudüs (Atarot) Havalimanı çevresinde 10 bin haneli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşası için ilk onayı vermişti.

İsrail söz konusu yasa dışı yerleşim yeri için geçmişte girişimde bulunmuş ancak uluslararası baskı karşısında geri adım atmıştı.

İsrailli sivil toplum örgütü Barış Şimdi (Peace Now), Doğu Kudüs yakınlarındaki yerleşim yerine ilişkin İsrail'in havalimanı bölgesini kamu arazisi olarak saydığını ancak bu toprakların bir kısmının Filistinlilerin özel mülkü olduğuna dikkat çekmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bini Batı Şeria'da 150 bin kadarı Doğu Kudüs'te olmak üzere yaklaşık 600 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, tepki, yasa dışı yerleşim inşası
Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Interpol'e BAE'li başkan

    Çin'de aşılama oranı 76,8'e ulaştı

    Filistin, İsrail'e yasa dışı yerleşim inşası nedeniyle tepki gösterdi

    Benzin ve motorine önce zam sonra indirim kararı

    Türkiye 10 milyon doz aşı hibesi yapacak

    "TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı"

    Ajax'a mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti

    Bu kriz 2001’den daha derin

    Türkiye ile BAE arasında 10 anlaşma imzalandı

    Son 24 saatte 175 kişi vefat etti, 27592 vaka gözlemlendi

    Helalleşme ve hemen seçim şart

    KHK’lı öğretmenlere özel okul da yasak

    Hukuksuzluğun ekonomik kriz getirmesi kaçınılmazdı

    Kararı millet versin

    Sistem faize çalışıyor

    Almanya’nın yılda 400 bin göçe ihtiyacı var

    Lübnan’daki ekonomik kriz çocukları etkiliyor

    Beyazlara ırkçılıktan tazminat cezası

    Enflasyon daha da hızlanacak

    Ekmeğe zam gelecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahşere kalan bir hesap daha (1)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    AKP’nin CHP’ye vuruş ortakları
    Cevher İLHAN

    “Dolarizasyon”un akıbet(sizliğ)i…
    Genel

    Bu kriz 2001’den daha derin
    Mikail YAPRAK

    Ölümüyle dirilen şair: Sezai Karakoç
    Cenk ÇALIK

    Binlerce gözü olan mu’cize: Arılar
    Faruk ÇAKIR

    ‘Düşman’lara karşı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah için işleyen ne kazanıyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.