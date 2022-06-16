"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Fransa: AB, savaşmadan savaşı durdurmak istiyor

16 Haziran 2022, Perşembe 11:25
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya karşı onayladığı 6 yaptırım paketinin "savaşmadan savaşı durdurmak" anlamına geldiğini belirtti.

Moldova'yı ziyareti sırasında açıklama yapan Macron, savaşın Avrupa kıtasına tekrar döndüğünü belirterek bu harp ortamının Moldova, bölge ve Avrupa için bir tehlike oluşturduğuna işaret etti.

Macron, "Birkaç yüz kilometre ötede Ukrayna'da olup biten, hepimizin istikrarı için bir tehdit oluşturuyor ve şimdiden yaşamlarımız ve ekonomilerimiz üzerinde derin sonuçları var." ifadesini kullandı.

“Savaşmadan savaşı durdurmak”

Moskova'ya karşı bugüne kadar AB'nin onayladığı 6 yaptırım paketiyle, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırganlığını sürdürmesinin maliyetinin dayanılmaz hale getirilmesinin amaçlandığını kaydeden Macron, bunun bir şekilde "savaşmadan savaşı durdurmak" anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın komşusu Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin ihlal etmeyi seçtiğini söyleyen Macron, "Halihazırda yaptığımız gibi Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeliyiz. Rusya’nın saldırısında daha da ileri gitmeyi hayal edememesi için caydırıcılığımızdaki inandırıcılığımızı güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının küresel gıda pazarı üzerindeki etkilerini mümkün olduğunca azaltmak için çaba gösterilmesi gerektiğine değinen Macron, bunun Gıda ve Tarım İyileştirme (FARM) girişiminin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Macron, 24 yılın ardından Moldova'yı ziyaret eden ilk Fransız Cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.

Moldova'nın AB’ye üyelik başvurusu yaptığını ve "Avrupa ailesine" katılma isteğinin "tamamen meşru" olduğuna dikkati çeken Macron, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB zirvesinde bu başvuru hakkında olumlu ve net bir mesaj verilmesini istediğini bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa: AB, savaşmadan savaşı durdurmak istiyor

    Kuzey Kore'de yeni bir salgın iddiası

    'Avrupa, maymun çiçeği salgınının merkez üssü durumunda'

    3 Savunma Bakanı, Ukrayna gündemiyle toplandı

    En tehlikeli kararlar tek kişinin aldıklarıdır

    47 ülkeden Çin’e ‘Doğu Türkistan’ uyarısı

    Balık tutarken denize düşen çocuk, Suriyeli genç vesilesiyle kurtuldu

    Gazetecilik devlet memurluğu değildir

    Ya hukuk ya zulüm

    Sebze-meyve fiyatları yüzde 230 arttı

    Dükkan kiralarında artış % 300’ü geçti

    Uysal: 7 ay sonra fiyasko

    Sağlıkçılar işi bıraktı

    Enflasyon kontrolden çıktı

    BM'den "Türkiye ile iş birliği" açıklaması

    "2021 Filistinliler için en zor yıl oldu"

    AB’den Mısır’a 3 milyar euroluk tarım desteği

    ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımı

    Biden'dan benzin şirketlerine 'üretimi ve tedariki artırın' çağrısı

    Putin, Çin Devlet Başkanı ile Ukrayna'daki durumu görüştü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezan ve Demokratlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Memuriyet ve âmiriyetle belâmızı bulduk!
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da elektrik ve teknoloji
    Ahmet BATTAL

    Akıllı siyasetçi, hamiyetli dindar ve din
    Genel

    En tehlikeli kararlar tek kişinin aldıklarıdır
    Cevher İLHAN

    Siyasette saptırma senaryoları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Manevî ve fikrî köprüler
    Risale-i Nur'dan

    Ezanın serbestiyeti, Demokratlara manevî bir kuvvet oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.