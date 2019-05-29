Fransa Başbakanı'na güven oylaması yapılacak

Fransa Başbakanı Philippe'in geçen hafta düzenlenen AP seçimlerinin ardından 12 Haziran'da hükümetin izleyeceği yol haritası hakkında Ulusal Meclis'te konuşacağı ve hakkında güven oylaması yapılacağı bildirildi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in geçen hafta düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından 12 Haziran'da hükümetin izleyeceği yol haritası hakkında Ulusal Meclis'te konuşacağı ve hakkında güven oylaması yapılacağı bildirildi. Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Başbakan Philippe'in AP seçimlerinden sonra 12 Haziran'da hükümetin hedefleri ve izleyeceği siyasete ilişkin açıklamalarda bulunacağını belirtti. Ndiaye, ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Versay Sarayı'nda Ulusal Meclis ve Senatoyu "Kongre" şeklinde toplayarak, hükümetin programı hakkında temmuzda yapmayı planladığı konuşmayı ertelediğini söyledi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada da meclisteki konuşmanın ardından Philippe hakında güven oylaması yapılacağı bildirildi. 577 milletvekilli mecliste, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinden (LREM) 350 milletvekili bulunuyor. AA

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