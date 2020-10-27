Fransa'da işsizlik oranı yüzde 9,5'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik darboğaza düşen Fransa'da yılın üçüncü çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak açıklandı.

Araştırma, Çalışma ve İstatistik Birimi, ülkede yılın üçüncü çeyreğindeki işsizlik oranına ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre, temmuz- eylül döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 artarak 9,5 olarak kayıtlara geçti. İş ve İşçi Bulma Kurumu'na kayıtlı 5 milyon 784 bin kişiden 3 milyon 673 bini işsiz. Geçen yılın üçüncü çeyreğine göre işsizlik oranında yüzde 11,5 düşüş olsa da tüm yıl bazında bu oranın geçen yıla göre daha da artacağı hatırlatıldı. AA

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