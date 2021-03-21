Fransa'da polis ve jandarma mesai dışında da silah taşıyabilecek

Fransız Senatosu, "Genel Güvenlik Yasası" kapsamında emniyet güçlerinin halka açık mekanlarda görevleri dışında da silah taşıma izin veren maddeyi kabul etti. Muhalefet partilerinden birçok temsilci yasanın bu başlığına karşı çıkıyordu.

Genel Güvenlik yasasının bu hükmüne 214 senatör "evet" oyu verirken 121 senatör hayır oyu verdi.

Söz konusu yasa ile polis ve jandarmalar artık müze, tiyatro, sinema ve alışveriş merkezleri gibi halka açık alanlara mesai saatleri dışında da silahları ile girebilecek.

Silah taşıma iznine karşı çevreci Senatör Thomas Dossus, "Bugün ihtiyacımız olan son şey, bizim haberimiz olmadan, festivallerde, barlarda, kulüplerde veya halka açık herhangi bir yerde silahlı kişilerin bulunmasıdır" diyerek tepki gösterdi.

Sosyalist Parti'de Sylvie Robert ise, bir silahın düşmesi veya çalınması durumunda halk güvenliği açısından ciddi tehlikelerin olabileceğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı: Amaç terör saldırılarına karşı korunmak

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'nın birçok kez terörist saldırılar ile hedef alındığını vurgulayarak, bu yasanın aksine halkı ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan teröristlerden korumaya hizmet edeceğini iddia etti.

Fransa'da şu an en az 30 bin polis ve güvenlik görevlisi özel izinle görevleri dışında silah taşıyor, hükümet bu yasa ile bu duruma düzenleme yapılacağını savunuyor.