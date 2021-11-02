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2 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Fransa, İngiltere ile yaşanan krizde geri adım attı

02 Kasım 2021, Salı 11:38
İngiltere ile Fransa arasında Brexit sonrasında yaşanan balıkçılık krizinde Paris yönetimi geri adım attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız balıkçılarının İngiliz kara sularında avlanması için lisans vermeyen İngiltere’ye yönelik uygulamayı planladığı misilleme önlemlerinin bugün hayata geçirilmeyeceğini açıkladı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) açıklamalarda bulunan Macron, Fransa, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu arasındaki görüşmelerin bugün devam edeceğini belirterek, "Günün sonunda bazı şeylerin değişip değişmediğine bakacağız. Gelecek saatler önemli" ifadesini kullandı.

İngilizlerin yeni tekliflerde bulunacağını anladığını aktaran Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere'ye uygulanması planlanan misilleme önlemlerinin görüşmeler devam ederken en az perşembe gününe kadar hayata geçirilmeyeceğini belirterek, "Müzakere devam ederken yaptırımlar uygulamayacağız" ifadesini kullandı.

Gelecek perşembe Paris'te, İngiltere'de Brexit'ten Sorumlu Devlet Bakanı David Frost ile AB İşlerin Sorumlu Devlet Bakanı Clment Beaune konu hakkında müzakerelerde bulunacak.

Fransızların önerisini ciddiye alması konusunda İngiltere Başbakanı Boris Johson'a güvendiğini söyleyen Macron, "10 aydır çok yavaş ilerliyor. Bu yeni metot bir sonuca varırsa bir şans vermek istiyorum" dedi.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Fransa, İngiltere, kriz, geri adım
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