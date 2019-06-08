Gazprom'dan Bosna Hersek’te 'Türk Akımı' görüşmesi

Rus doğalgaz devi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ve Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Türk Akım boru hattı ile Avrupa’ya taşınacak Rus doğalgazının bu ülkeye teslimat olasılığını görüştü.

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Miller ve Dodik’in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, “Tarafalar işbirliğini genişletme olasılığını ele aldı. Özellikle, Türk Akım doğalgaz boru hattı ile Avrupa’ya ulaşacak Rus gazın bu ülkeye teslimat olasılığı değerlendirildi” dendi. Gazprom, geçtiğimiz yıl Bosna Hersek’e 245 milyon metreküp doğalgaz sağlamıştı.

Okunma Sayısı: 162

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.