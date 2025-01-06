Gazze'deki İsrail bombardımanı yoğunlaşarak devam ediyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 457 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze’nin kuzeyinde hastane kalmadı

Sessizlik suç ortaklığıdır

Çadırlar da İsrail’in hedefinde

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 88 kişinin öldüğü, 208 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 805'e, yaralı sayısının da 109 bin 64'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta "Huluv" ailesine ait bir evi bombaladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta "Huluv" ailesine ait bir evi bombaladığını ifade etti.

Saldırının ardından evin enkazından bir Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralı çıkarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Refah kentinin kuzeybatısındaki bölgelere, Ard Ebu Mualla çevresine, Cedid Mülteci Kampı'nın batısına, Nusayrat'ın kuzeyine topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail savaş gemileri de Nusayrat Mülteci Kampı'nın batı bölgelerini bombaladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ise Filistinlilerin evleri hedef alındı, bir kişi öldü.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Tuffah beldesindeki Kadim Sultan Camisi yakınlarında da bir evi bombaladı, saldırıda 2 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Gazze kentinin kuzeybatısındaki Saftavi bölgesine ateş açtığını, kentin güney ve kuzeyindeki konutları da bombaladığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 658 Filistinli öldü, 108 bin 583 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'den Cibaliya el-Beled bölgesine bombalı saldırı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled bölgesine bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Saftavi bölgesinde ise Quadcopter tipi drondan ateşlenen bomba çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, Şeyh Rıdvan Kliniği'ne nakledildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nin güney kesimleri de İsrail güçlerince topçu atışlarıyla hedef alındı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın merkezinde yer alan Şabura Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Quadcopter tipi dronla düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı: İlaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşıyoruz

Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Vail eş-Şeyh, "Bakanlık depolarında 20'si kanser ilacı 120 çeşit ilaç ile 170'i özellikle kalp ve göz ile ilgili olmak üzere 420 çeşit tıbbi sarf malzemesinin bakiyesi sıfırlandı." dedi.

Bu durumu "sağlık sektörünü doğrudan etkileyen büyük bir sorun" şeklinde değerlendiren Şeyh, Sağlık Bakanlığının borcunun 3 milyar şekele (yaklaşık 800 milyon dolar) yaklaştığını, bunun en büyük bölümünün de devlet ve özel hastanelere olduğunu belirtti.

Şeyh, borcun önceki yıllardan kaldığını ifade ederek, Maliye Bakanlığının da borcu kapatmak için ödeme yaptığını ancak, tüketimin ödenenden fazla olduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

İsrail, Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinden Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılardan bu yana kesinti yapıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 12 Filistinli öldü

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği insansız hava saldırısında (İHA) 3 Filistinli öldü.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de düzenlenen saldırıda 4 Filistinli can verdi.

Han Yunus'ta düzenlenen bir diğer saldırıda ise 2 Filistinli ölürken, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Ebu Cerbu ailesinin evini hedef alan saldırıda de 2 Filistinli öldü.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinlilerin olduğu bir bölgeye hava saldırısı düzenlenirken saldırıda 1 Filistinli öldü.

Saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 805 Filistinli öldü, 109 bin 64 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.