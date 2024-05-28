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28 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

Gazze’nin kuzeyinde “kıtlık uyarısı”

28 Mayıs 2024, Salı 01:53
Gazze’deki hükümet, İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve insani yardımların girişini engellemesi sonucunda Gazze kenti ve Gazze Şeridi’nin kuzeyinde “kıtlığın yeniden görülmeye başlayacağı” uyarısı yaptı.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun “Refah Sınır Kapısı’nı işgal etmeyi sürdürmesi, burayı yardım tırlarının girişine kapatması ve Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan yardım tırlarının girişini engellemeye devam etmesi” nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki insani krizin derinleştiği belirtildi. İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamına abluka uyguladığı belirtilen açıklamada, “Kıtlık, Gazze kenti ile Gazze Şeridi’nin kuzeyini tehdit ediyor, İsrail ordusunun Refah’a yönelik kara saldırılarının ardından on binlerce Filistinlinin Refah’tan çıkarılmasıyla gıda güvenliği krizi Gazze’nin orta ve güney kesimlerinde kötüleşiyor.” ifadesi kullanıldı.

 

AA

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