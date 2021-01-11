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11 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Gözaltı süresi uzatıldı

11 Ocak 2021, Pazartesi 18:30
Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısında bulunan İsrail’in Ofer Askeri Mahkemesi'nin Filistinli Hacı Said Arme'nin (Ebu’l Abd) (51) gözaltı süresini avukatının itirazına rağmen uzattığı belirtildi.

İsrail askerleri, direniş saflarının "ihtiyar delikanlısı" olarak bilinen Ebu’l Abd'ı 8 Ocak gecesi Ramallah'taki Deyr Cerir beldesinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Ebu’l Abd, İsrail’in Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı Deyr Cerir’in Eş-Şurfe bölgesinde, 1 Ocak Cuma günü düzenlenen ve tüm belde halkının katıldığı gösteride yer almıştı.

Ebu’l Abd, o gösteride başında puşisi ve kufiyesi, üstünde cellabiyesi, beyaz sakalı ve elindeki sapanıyla İsrail askerlerine taş atarken görüntülenmişti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük takdirini toplayan Ebu’l Abd için, Filistinli gençlerle omuz omuza sapanı büyük bir maharetle kullandığı, İsrail askerlerinin mermilerinden çevik manevralarla kaçabildiği yönünde yorumlar yapılmıştı.

AA

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