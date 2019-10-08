"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Guterres açıkladı: BM bütçe kriziyle karşı karşıya

08 Ekim 2019, Salı 22:47
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son 10 yılın "en kötü bütçe krizi" ile karşı karşıya oldukları ve üye ülkelerin ödemelerini yapmamaları durumunda çalışmaların kesintiye uğrayacağı uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son 10 yılın ''en kötü bütçe krizi'' ile karşı karşıya oldukları ve üye ülkelerin ödemelerini yapmamaları durumunda çalışmaların kesintiye uğrayacağı uyarısında bulundu.

Guterres, BM üyesi 193 ülkeye gönderdiği mektupta, örgütün karşı karşıya kaldığı bütçe sıkıntısına dikkati çekti.

BM bütçesinin 230 milyon dolar açık verdiğini ve ay sonu itibarıyla tükeneceği uyarısında bulunan Guterres, son 10 yılın ''en kötü bütçe krizi'' ile karşı karşıya olduklarını ve üye ülkelerin ödemelerini yapmamaları durumunda çalışmaların kesintiye uğrayacağını söyledi.

BM üyesi 193 ülkeden sadece 129'u örgüte yıllık ödemesini yaparken, ödeme yapmayan ülkeler arasında örgüte en fazla finansal katkı sağlaması beklenen ABD de yer alıyor. BM'nin yaklaşık 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini ABD karşılıyor.

AA

Etiketler: BM, bütçe krizi, Guterres
Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Suriye harekatı' hakkında Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs'tan ortak açıklama

    Suriye sınırına 130 araçlık konvoy

    Guterres açıkladı: BM bütçe kriziyle karşı karşıya

    MSB: Ordumuz harekata hazır

    2019 yılında ABD-Meksika sınırında 1 milyon göçmen yakalandı

    Suriye ve Irak tezkeresi kabul edildi

    Irak'ta internet bağlantısı yeniden kesildi

    'Artık hata yapma lüksümüz yok'

    ABD'li Senatör Graham'dan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

    AYM başkanvekili belli oldu

    Trump: Erdoğan 13 Kasım'da davetlim olarak geliyor

    MSB: Fırat'ın doğusunda mücadele sürecek

    Zarif'ten Suudi Arabistan'la görüşmeye yeşil ışık

    NATO Genel Sekreteri 11 Ekim'de Türkiye'ye gelecek

    Macron: Radikalizmle savaşmalıyız

    Albayrak: EYT gündemimizde yok

    Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak tezkeresine evet diyeceklerini açıkladı

    ABD'nin YPG/PKK'ya silah ve para desteği sürüyor

    'Hollanda'daki peçe yasağı islamofobiyi güçlendiriyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karıncayı bile incitme
    Genel

    KHK’lar iptal edilsin
    Genel

    Çekilme oyununda IŞİD tuzağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman Mevlidleri ve demokrasi mücadelemiz
    Genel

    "Cevizi evimizden eksik etmeyelim"
    Süleyman KÖSMENE

    'Muhammed’in (asm) dediğini unuttun mu?'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tarihin en borçlu dönemindeyiz
    Genel

    CHP geçmişiyle yüzleşirken diğerleri ne yapıyor?
    Cevher İLHAN

    “Deprem paraları”na ne oldu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.