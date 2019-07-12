BBC Genel Müdürü Tony Hall, 1930’lardan bu yana hakikate yönelik en büyük saldırıyla karşı karşıya olunduğunu belirtirken, “Hakikate saldırı, demokrasiye saldırıdır” dedi.

Hunt: Gazetecilere baskı yapan ülkeler diplomatik bedel ödemeli

Konferansa katılanlar arasında İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ı da temsil eden insan hakları avukatı Amal Clooney de vardı. Amal Clooney konuşmasında, “Şu anki medya krizi hem hakikatin susturulmasını hem de hiç görmediğimiz seviyede dezenformasyonun artmasını içeriyor” dedi. Clooney, “Bu krize dünyanın vereceği yanıtın, neslimizi ve demokrasinin hayatta kalıp kalmayacağını belirleyeceğine inanıyorum” diye konuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, gazetecileri baskı yapan ülkelerin “diplomatik bir bedel ödemeleri gerektiğini” söyledi.

BBC Genel Müdürü Tony Hall, Londra’daki Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı’nda yaptığı konuşmada, dünyanın “1930’lardan bu yana hakikate yönelik en büyük saldırıyla karşı karşıya olduğunu” söyledi. Tony Hall, “Hakikate saldırı, demokrasiye saldırıdır” dedi.

Hall, sahte haberlerin yayılmasını, 2. Dünya Savaşı’na giden süreçte Nazilerin başvurduğu propaganda yöntemlerine benzetti, “Haberde doğruluğa inanan herkes durumu tersine çevirmek için birlikte çalışmalı” diye konuştu.

Harekete geçmeliyiz

Tony Hall BBC olarak, sahte haberlerle ve dünya çapında medya üzerindeki baskılarla mücadele etmek için rol oynamaları gerektiğini de söyledi. BBC’nin haberine göre, “Dünya çapında basın özgürlüğünü teşvik etmek için daha fazlasını yapmaya hazırız” ifadelerini kullanan Hall, sözlerini şöyle sürdürdü: “İyi gazeteciliğin özündeki prensipleri hiç olmadığı kadar fazla hayata geçirmeliyiz. Dezenformasyon ve taraflı habercilik denizinde; bağımsızlık, tarafsızlık ve korku ya da kayırmacılık olmadan habercilik yapılabilmesi için harekete geçmeliyiz.