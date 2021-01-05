‘Hanifa Anne’ evlatlarına kavuştu

Türkiye’de yönetmenliğini Faysal Soysal’ın yaptığı ‘Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor’ belgeseliyle tanınan ‘Hanifa Anne’ Hanifa Cogaz (72) Bosna Hersek’te vefat etti.

Cogaz, 3 çocuğunu ve eşini Sırpların 8 bin 372 Boşnak’ı katlettiği Srebrenitsa Soykırımı’nda kaybetmişti. ‘Hanifa Anne’nin vefatı hakkında KARAR’a konuşan yönetmen yönetmen Faysal Soysal “Belgeselimizin sonunda en büyük arzusunu sormuştuk. Allah bana kızmasa canımı alıp çocuklarıma kavuştursun isterdim. Ayrıca Katil Çetnik ordusu geldiğinde BM kontrolündeki kampı onlara teslim eden Hollanda askerleri taburu olan Rob da şimdilik ona komşuluk ediyordu. Hanifa anne hiç kin gütmeden bahçesinden her sebze topladığında ona da götürüyordu... Allah mekânını âli eylesin, çocukları ile Cennetinde buluştursun. Bu da dünyadaki acısı dindi şükür...” ifadelerini kullandı.

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