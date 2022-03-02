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2 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Harkiv'de son 24 saatte 21 sivil öldü

02 Mart 2022, Çarşamba 11:14
Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği füze saldırılarında son 24 saatte 21 sivil öldü, 112 sivil yaralandı.

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte kentin Rus ordusunun yoğun füze ve top ateşine maruz kaldığını, Rus mekanize birliklerinin şehrin kuzeydoğu ve kuzey kesimlerinden saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Tüm saldırıların geri püskürtüldüğünü kaydeden Synyehubov, Rus ordusuna ait 40'tan fazla aracı ele geçirdiklerini belirtti.

Synyehubov, Rus Su-25 uçaklarının Chuhuiv bölgesindeki havaalanını ve Poltava yolundaki tankçı okulunu bombaladığını, Ukrayna askerlerinin Rus ordusuna ait bir uçağı düşürdüğünü ifade etti.

Vali Synyehubov, son 24 saatte Rusya'nın saldırılarında 21 Ukraynalı sivilin öldüğünü, 112 sivilin yaralandığını bildirdi.

AA

Etiketler: Harkiv, sivil
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