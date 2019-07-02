Hindistan'da muson yağmurları duvarları yıktı: 27 ölü

Hindistan'da şiddetli muson yağmurlarından etkilenen duvarların yıkılması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye yetkilisi göçük altından 20 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Ülkenin ekonomik başkenti Mumbayi'de aşırı yağışlar sebebiyle okullar tatil olurken devlet daireleri de kapatıldı. Yağışlar tren ve hava yollarını da olumsuz etkiledi. Hindistan'da her yıl haziran ile eylül aylarında görülen yağmurlar ülkedeki dayanıksız yapıların yıkılmasını tetikliyor. Bu sebeple muson döneminde can kayıpları yaşanıyor. Euronews Türkçe

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