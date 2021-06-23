Hindistan'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da görülen vaka sayısı 30 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 50 bin 848 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 1358 kişi vefat etti. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı. Ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 28 bin 709'a, can kaybı sayısı 390 bin 660'a çıktı. İyileşenlerin sayısı, yeni vaka sayısını aşıyor Hindistan'da son 24 saatte 68 bin 817 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor. Ülkede halen 643 bin 194 hastanın tedavisi sürüyor. AA

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