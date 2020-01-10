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10 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Hindistan Yüksek Mahkemesi'nden 'Cammu Keşmir' açıklaması

10 Ocak 2020, Cuma 17:08
Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hint hükümeti tarafından 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen bölgedeki tüm kısıtlamaların Cammu Keşmir yönetimince bir hafta içerisinde gözden geçirilmesine hükmetti.

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Hint basınındaki haberlere göre, 5 yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme heyeti, bölgedeki kısıtlamalara ilişkin itiraz dilekçelerini dinledi ve görüşünü bildirdi.

Yargıç Nuthalapati Venkata Ramana başkanlığındaki Yüksek Mahkeme heyeti, aylardır süren internet kısıtlamasını "gücün kötüye kullanımı" olarak nitelendirerek Cammu Keşmir yönetiminin, bölgedeki tüm kısıtlamaları bir hafta içerisinde gözden geçirmesine karar verdi.

Hükümet kararına karşı sadece muhalefet etmenin, internetin askıya alınması nedeni olamayacağını kaydeden Yüksek Mahkeme heyeti, "Serbest dolaşım, internet ve temel özgürlüklerin askıya alınması üzerinde keyfi yetki kullanımı olamaz." görüşünü benimsedi.

Yüksek Mahkeme heyeti, konuşma ve ifade özgürlüğünün internete erişim hakkını da içerdiğini vurgulayarak, interneti kullanma özgürlüğünün temel bir hak olduğunu kaydetti.

Heyet Başkanı Ramana, Cammu Keşmir yönetiminden, temel hizmet sunan hastane ve okul gibi kamu kurumlarındaki internet hizmetlerinin düzeltilmesini istedi.

Amaçlarının, vatandaşlara haklarının verilmesini sağlamak olduğunu belirten yargıç Ramana, "Verilen emirlerin arkasındaki siyasi amacı araştırmayacağız." ifadesini kullandı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

AA

Etiketler: hindistan, cammu keşmir
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