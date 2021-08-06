Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıkladı

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in önceki gece Lübnan'ın güneyindeki El-Curmuk ve Eş-Şevakir bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına karşılık Hizbullah'a bağlı "Şehit Ali Kamil Muhsin" ve Şehit Kasım Tahhan" gruplarının işgal altındaki Şeba Çiftliklerine 122 milimetrelik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Lübnan'dan İsrail tarafına en az 10 roket atıldığını ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığını aktarmıştı. AA

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