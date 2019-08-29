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29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İdlib’de katliam endişesi

29 Ağustos 2019, Perşembe 16:27
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, “Uydu görüntüleri, köy ve kasabaların yerle bir olduğunu ve boşaldığını gösteriyor.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, uydu görüntülerinin, Suriye’nin kuzeybatısındaki hava saldırılarında köylerin yerle bir olduğunu ve boşaldığını ortaya koyduğunu söyledi.Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye’nin kuzeybatısında artan çatışmalardan endişe duymaya devam ettiklerini söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, uydu görüntülerinin, Suriye’nin kuzeybatısındaki hava saldırılarında köylerin yerle bir olduğunu ve boşaldığını ortaya koyduğunu söyledi.Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye’nin kuzeybatısında artan çatışmalardan endişe duymaya devam ettiklerini söyledi.İdlib, Halep’in batısı ve Hama’nın kuzeyinde hava saldırlarının devam ettiğini ve varil bombası kullanıldığını belirten Dujarric, saldırılarda hastane, okul ve sivil altyapıların zarar gördüğünü ve insani yardım operasyonlarının sekteye uğradığını ifade etti. Dujarric, “Uydu görüntüleri, köy ve kasabaların yerle bir olduğunu ve boşaldığını gösteriyor.” dedi.

Çatışmalardan 3 milyon etkilendi 

Nisan ayından beri çatışmalar nedeniyle 550’nin üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini ve 400 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirten Dujarric, birkaç kez yerinden edilenlerin kamplar dışında açık alanlarda ve ağaçların altında yaşadığına dikkati çekti.Dujarric, dün İdlib’e yönelik hava saldırılarında aralarında 3 çocuk ve 3 kadının da olduğu 15 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, aynı gün iki okul, bir fırın ve bir hastanenin de zarar gördüğünü ifade etti. Çatışmalardan etkilenen yaklaşık 3 milyon kişinin dörtte üçünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu kaydeden Dujarric, bölgedeki insani krizin de derinleştiğini söyledi.

Etiketler: İdlib, katliam, endişe
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